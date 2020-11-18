682 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 682 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 79 город Алматы - 35 город Шымкент - 6 Акмолинская область - 41 Актюбинская область - 3 Алматинская область - 17 Атырауская область - 11 Восточно-Казахстанская область - 230 Жамбылская область - 8 Западно-Казахстанская область - 37 Карагандинская область - 18 Костанайская область - 58 Мангистауская область - 2 Павлодарская область - 61 Северо-Казахстанская область - 74 Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлены 122335 заболевших.
Полная электронизация страховых услуг послужит еще большему развитию этого сектора - ассоциация страховщиков
Лента новостей
Стало известно местонахождение взятого в заложники со стороны Армении азербайджанца Дильгама Аскерова
Стремление мэрии Парижа признать нечто несуществующее - неудавшийся политический романтизм - депутат
Полная электронизация страховых услуг послужит еще большему развитию этого сектора - ассоциация страховщиков
Президент Ильхам Алиев выделил 50 млн манатов на проектирование и строительство дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша
В еще четырех районах Азербайджана семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено жилье (ФОТО)
Азербайджанский поэт стал победителем 100-дневного марафона Всероссийского фестиваля "ЛиФФт" (ВИДЕО)
Олег Амирбеков, Наргиз Керимова и Кенуль Арифгызы приглашают совершить виртуальное путешествие (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Физулинском и Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и Джебраил (ОБНОВЛЕНО)
Президент Ильхам Алиев: Весь мир должен знать, что такое армянский вандализм, и мы покажем это всему миру