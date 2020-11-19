762 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 762 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 81, город Алматы - 43, город Шымкент - 7, Акмолинская область - 42, Актюбинская область - 4, Алматинская область - 33, Атырауская область - 17, Восточно-Казахстанская область - 252, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 40, Карагандинская область - 20, Костанайская область - 60, Кызылординская область - 5, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 65, Северо-Казахстанская область - 79, Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлены 123097 заболевших.
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