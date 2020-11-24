678 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 678 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 25 город Алматы - 46 город Шымкент - 1 Акмолинская область - 68 Актюбинская область - 8 Алматинская область - 20 Атырауская область - 11 Восточно-Казахстанская область - 154 Жамбылская область - 14 Западно-Казахстанская область - 33 Карагандинская область - 15 Костанайская область - 70 Павлодарская область - 108 Северо-Казахстанская область - 105.
Всего в стране выявлены 126860 заболевших.
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