За сутки в Казахстане выявлено более 800 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 813 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию , передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 71 город Алматы - 74 город Шымкент - 4 Акмолинская область - 76 Актюбинская область - 5 Алматинская область - 21 Атырауская область - 12 Восточно-Казахстанская область - 170 Жамбылская область - 16 Западно-Казахстанская область - 41 Карагандинская область - 21 Костанайская область - 75 Павлодарская область - 107 Северо-Казахстанская область - 117 Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлены 129213 заболевших.
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