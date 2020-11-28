Казахстан готов сотрудничать с канадскими компаниями в сфере геологоразведки

На IV пленарном заседании Делового совета «Казахстан-Канада» Магзум Мирзагалиев дал поручение разработать Дорожную карту по развитию сотрудничества между Казахстаном и Канадой на 2021-2022 годы с четкой регламентацией дальнейших шагов партнерства, передает Trend со ссылкой на Казинформ со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram.

Деловой совет является диалоговой площадкой для развития более тесного партнерства между представителями ведущих компаний Канады, заинтересованных в инвестициях, трансферте технологий в геологоразведку Казахстана.

Ранее в ноябре этого года в рамках заседания Рабочей группы по энергетике и природным ресурсам представители Минэкологии провели презентацию инвестиционных возможностей республики в сфере геологии, а также предложили конкретные проекты для совместной реализации. По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем углублении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также проявили заинтересованность в реализации совместных проектов в Казахстане. Для активизации сотрудничества министр экологии поручил руководителям Рабочей группы создать соответствующую Дорожную карту на ближайшие два года.

По словам министра, Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по запасам полезных ископаемых (вольфрам, хром, уран, марганец, цинк и свинец). Так, доля республики в мировых запасах по вольфраму составляет 63%, по хрому - 48%, урану - 12%, серебру - 6%, меди - более 4%. Как отметил Магзум Мирзагалиев, на сегодня в стране разрабатывается большое количество месторождений твердых полезных ископаемых (золото, медь, свинец, цинк, железо, марганец и др.). Кроме того, новые золоторудные месторождения могут быть открыты на территории центрального, северного, восточного и южного регионов, свинцово-цинковые месторождения – в Центральном и в Южном Казахстане, а также в приграничных площадях с Россией и Китаем. При этом потенциал месторождений может быть расширен в результате геологоразведочных работ. К примеру, одним из крупных месторождений меди является «Бесшокы». В его восточной части прогнозные запасы меди составляют более 1 млн. тонн, говорится в отчетах крупнейшей международной консалтинговой компании WardellArmstrongInternational.

Также, как отметил министр, крупными месторождениями золотав Казахстане являются «Боршетукен» с ресурсами 40 тонн и «Аккенсе» со 100 тыс. тоннами редкоземельных металлов. Что касается углеводородов, то геологами на территории республики выделено 15 перспективных к накоплению нефти и газа осадочных бассейнов с прогнозными ресурсами условного топлива - около 76 млрд. тонн. При этом право недропользования в нефтегазовой сфере по освоенным бассейнам предоставляется посредством конкурса. По итогам встречи в рамках Делового Совета Магзум Мирзагалиев пригласил канадские компании к партнёрству и выразил готовность оказать поддержку для успешной реализации совместных проектов в Казахстане.

Для проведения соответствующих переговоров министр предложил создать диалоговую площадку на правительственном уровне и попросил канадскую сторону рассмотреть возможность формирования Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между нашими странами.