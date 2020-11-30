Почти 800 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 794 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Всего в стране подтверждено 131 659 случаев, из них:
в ВКО - 16316 (+125),
в городе Алматы - 16103(+70),
в городе Нур-Султан - 16043(+54),
в Атырауской области - 11633(+17),
в Карагандинской области - 11102(+25),
в ЗКО - 8038(+44),
в СКО - 6399(+108),
в Павлодарской области - 6375(+121),
в Алматинской области - 5714(+32),
в городе Шымкент - 5365(+4),
в Костанайской области - 5299(+87),
в Акмолинской области - 5163(+91),
в Жамбылской области - 4422(+11),
в Актюбинской области - 3484(+3),
в Туркестанской области - 3478(+1),
в Мангистауской области - 3435(+1),
в Кызылординской области - 3290(+0).
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