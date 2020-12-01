689 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 689 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 40, город Алматы - 52, город Шымкент - 2, Акмолинская область - 90, Актюбинская область - 4, Алматинская область - 34, Атырауская область - 19, Восточно-Казахстанская область - 73, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 39, Карагандинская область - 21, Костанайская область - 88, Кызылординская область - 3, Павлодарская область - 94, Северо-Казахстанская область - 110, Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлены 132348 заболевших.
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