Исполняющий обязанности президента Кыргызстана отбыл с рабочим визитом в Москву

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана, торага Жогорку Кенеша сегодня, 6 ноября, с рабочим визитом прибыл в Москву. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает пресс-служба парламента КР.

Торага Жогорку Кенеша проведет двустороннюю встречу с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володином с Вячеславом Володиным.

Стороны обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развития взаимодействия Кыргызстана и России в рамках межпарламентского сотрудничества.

Также запланированы встречи Таланта Мамытова с председателем Коллегии Евразийской Экономической Комиссии Михаилом Мясниковичем и председателем Исполнительного комитета - Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

В завершение визита торага Жогорку Кенеша встретится с соотечественниками, проживающими в Российской Федерации.