Исполняющий обязанности президента Кыргызстана отбыл с рабочим визитом в Москву
Исполняющий обязанности президента Кыргызстана, торага Жогорку Кенеша сегодня, 6 ноября, с рабочим визитом прибыл в Москву. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает пресс-служба парламента КР.
Торага Жогорку Кенеша проведет двустороннюю встречу с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володином с Вячеславом Володиным.
Стороны обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развития взаимодействия Кыргызстана и России в рамках межпарламентского сотрудничества.
Также запланированы встречи Таланта Мамытова с председателем Коллегии Евразийской Экономической Комиссии Михаилом Мясниковичем и председателем Исполнительного комитета - Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.
В завершение визита торага Жогорку Кенеша встретится с соотечественниками, проживающими в Российской Федерации.