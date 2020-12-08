670 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 670 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 41 город Алматы - 65 город Шымкент - 2 Акмолинская область - 60 Алматинская область - 23 Атырауская область - 61 Восточно-Казахстанская область - 71 Жамбылская область - 18 Западно-Казахстанская область - 40 Карагандинская область - 30 Костанайская область - 75 Мангистауская область - 1 Павлодарская область - 104 Северо-Казахстанская область - 75 Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлены 137653 заболевших.
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