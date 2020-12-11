Президент Казахстана обозначил приоритеты председательства страны в ЕЭАС в 2021 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета обозначил приоритеты председательства Казахстана в ЕЭАС в 2021 году, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как отметил К. Токаев, с 2021 года председательство в уставных органах ЕАЭС перейдет от Беларуси к Казахстану.

«Основными приоритетами на следующий год мы ставим полноценную реализацию Договора о Союзе, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава Комиссии, усиление ее функциональности и ответственности», - отметил Глава государства.

В свою очередь, Президент Беларуси, председатель Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко пожелал Казахстану успехов в данной работе.

«Сегодня мы передаем право страны-председателя в органах Союза Нур-Султану и желаем нашим казахстанским коллегам успехов в этой работе», - отметил он.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоится под председательством Республики Беларусь в режиме видеоконференции.