789 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 789 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 99, город Алматы - 82, город Шымкент - 14, Акмолинская область - 69, Актюбинская область - 7, Алматинская область - 55, Атырауская область - 26, Восточно-Казахстанская область - 98, Жамбылская область - 26, Западно-Казахстанская область - 38, Карагандинская область - 30, Костанайская область - 74, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 9, Павлодарская область - 83, Северо-Казахстанская область - 71, Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлены 140784 заболевших.
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