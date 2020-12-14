Обязательная вакцинация от COVID-19 в Казахстане – фейк

Пользователи Казнета обсуждают новость о том, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет обязательной в Казахстане, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Они ссылаются на внесение изменений в постановление от 24 сентября 2020 года «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам».

На самом деле о принудительной вакцинации, от которой будет невозможно отказаться, речи в постановлении не идет.

«Вакцинация будет добровольная, то есть граждане должны будут дать свое добровольное согласие на получение прививки», — пояснили в Министерстве здравоохранения РК.

Кроме того, в Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года по-прежнему сохранились нормы, согласно которым любой гражданин РК имеет право на «дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок». Дети от 16 лет и старше имеют право на информированный отказ от получения профилактической и консультативно-диагностической помощи.