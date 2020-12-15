За сутки в Казахстане выявлен 661 заболевший с коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 661 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 47, город Алматы - 74, город Шымкент - 3, Акмолинская область - 68, Актюбинская область - 2, Алматинская область - 37, Атырауская область - 39, Восточно-Казахстанская область - 60, Жамбылская область - 30, Западно-Казахстанская область - 43, Карагандинская область - 32, Костанайская область - 72, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 71, Северо-Казахстанская область - 70, Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлены 142986 заболевших.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев считает неприемлемыми примененные США против Турции односторонние санкции - Хикмет Гаджиев
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации селе Суговушан Тертерского района Азербайджана (ВИДЕО)
Солдаты хотели вернуться на фронт даже с ранениями глаз - хирург о подвигах в Отечественной войне Азербайджана
Курировать данный вопрос будут на самом верху – эксперт об обновленной карте миротворческой операции в Карабахе
Президент Ильхам Алиев обеспечил освобождение Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева из плена и их доставку в Баку (ФОТО)
Центробанк Азербайджана предоставляет единовременные страховые выплаты наследникам военнослужащих, ставших шехидами
Азербайджанский вокалист стал победителем международного фестиваля в Украине, главой жюри была Руслана
Агентство по развитию МСБ Азербайджана обратилось к предпринимателям, желающим создать бизнес на освобожденных территориях
В Карабахе более 70 религиозным памятникам нанесен ущерб – председатель Совета муфтиев России (ФОТО)
Поездки между Азербайджаном и Турцией только с удостоверением личности расширят возможности торговли и совместных инвестиций - турецкий эксперт
Волнение моря и краски пейзажей в мощной энергетике Алигусейна Салимова. Памяти мастера кисти… (ФОТО)