За сутки в Казахстане выявлены 749 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 749 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 86 город Алматы - 77 город Шымкент - 4 Акмолинская область - 65 Актюбинская область - 3 Алматинская область - 49 Атырауская область - 60 Восточно-Казахстанская область - 64 Жамбылская область - 32 Западно-Казахстанская область - 38 Карагандинская область - 31 Костанайская область - 70 Кызылординская область - 9 Мангистауская область - 9 Павлодарская область - 80 Северо-Казахстанская область - 65 Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлены 143 735 заболевших.
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