Численность населения Казахстана составила 18 млн 833,1 тысячи человек

Численность населения Республики Казахстана на первое ноября 2020 года составила 18833,1 тысячи человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Казинформ, сообщили из Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Среди них городское население – 11109,8 тысячи человек (59%), сельского – 7723,3 тысячи человек (41%). 51,5 процента - женщины, 48,5%- мужчины.

По сравнению с первым ноября 2019 года численность населения увеличилась на 240,4 тысячи человек, или 1,3%.

За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в трех регионах страны: в городе Алматы (64,8 тысячи человек), городе Нур-Султане (48,9 тысячи человек) и городе Шымкенте (36,4 тысячи человек).