За сутки в Казахстане выявлены 690 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 690 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 54, город Алматы - 66, город Шымкент - 2, Акмолинская область - 57, Актюбинская область - 4, Алматинская область - 43, Атырауская область - 60, Восточно-Казахстанская область - 65, Жамбылская область - 25, Западно-Казахстанская область - 36, Карагандинская область - 31, Костанайская область - 68, Кызылординская область - 2, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 98, Северо-Казахстанская область - 64, Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлены 145213 заболевших.
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