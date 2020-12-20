652 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 652 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 68, город Алматы - 51, город Шымкент - 3, Акмолинская область - 59, Актюбинская область - 8, Алматинская область - 25, Атырауская область - 74, Восточно-Казахстанская область - 60, Жамбылская область - 6, Западно-Казахстанская область - 37, Карагандинская область - 32, Костанайская область - 66, Кызылординская область - 1, Мангистауская область - 12, Павлодарская область - 80, Северо-Казахстанская область - 66, Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлены 146584 заболевших.
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