652 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 652 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 58 город Алматы - 72 Акмолинская область - 58 Актюбинская область - 6 Алматинская область - 41 Атырауская область - 49 Восточно-Казахстанская область - 68 Жамбылская область - 8 Западно-Казахстанская область - 40 Карагандинская область - 30 Костанайская область - 65 Кызылординская область - 1 Мангистауская область - 13 Павлодарская область - 75 Северо-Казахстанская область - 63 Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлены 147 236 заболевших.
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