Правительство Казахстана рассмотрело План законопроектных работ на 2021 год

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства на 2020 год и проект Плана на 2021 год, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

С докладом выступил Министр юстиции Марат Бекетаев, который сообщил, что План законопроектных работ Правительства на текущий год полностью исполнен — разработаны 22 законопроекта.

План на 2021 год предусматривает разработку 25 законопроектов, из которых 6 проектов законов вытекают из Послания Главы государства от 1 сентября 2020 г. Это законопроекты по вопросам выборов, противодействия коррупции и развития биржевой торговли.

В План 2021 года также включены 4 новых проекта законов по вопросам геодезии, биологической безопасности, военной полиции и общественного контроля.

По поручению Премьер-Министра в Регламент Правительства внесены соответствующие поправки о персональной ответственности первых руководителей органов разработчиков за качество, своевременность разработки и представления законопроектов.

«Министрам необходимо обеспечить жесткий контроль за качественной подготовкой законопроектов и своевременностью их представления в Правительство и Парламент», — сказал А. Мамин.