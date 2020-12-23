В Казахстане за 11 месяцев текущего года добыто 98,1 млн. тонн угля

Угледобывающими компаниями страны за 11 месяцев текущего года добыто 98,1 млн. тонн угля. В свою очередь энергопроизводящим предприятиям отгружено 52,9 млн. тонн угля, что на 2,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает Trend со ссылкой на Министерство инлустрии и инфраструктурного развития.

Промышленным предприятиям отправлено 5,1 млн. тонн угля, а также на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 9,4 млн. тонн угля. Экспорт угля составил порядка 26,4 млн. тонн угля.

Согласно сформированного Плана потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2020-2021 годы, объем потребления составил порядка 10 млн. тонн, из-них на коммунально-бытовой сектор около 2,8 млн. тонн, население – 7,2 млн. тонн.

По состоянию на 20 декабря 2020 года, обеспеченность запасами углем для коммунально-бытового сектора составляет 90,8%, население 97,1%. В аналогичный период прошлого отопительного сезона обеспеченность составляла: коммунально-бытовой сектор 89,5%, население 89,6%.

Акиматы Актюбинской, Алматинской, ВКО, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской областей и городов Алматы и Шымкента полностью обеспечили поставки угля для коммунально-бытового сектора. А также акиматы ЗКО, Кызылординской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областей, городов Шымкента, Алматы и Нур-Султан полностью обеспечили поставки угля для населения.