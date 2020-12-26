В Северо-Казахстанской области начали выпускать биоэтанол

В Северо-Казахстанской области на заводе «Bio Operations» запустили линию по производству биоэтанола, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Простоявший восемь лет завод «Биохим» реанимировали в прошлом году. Под новым названием «Биоперейшн» предприятие уже выпускает крахмал, глютен и клейковину.

Запуск производства биоэтанола - финальный этап модернизации. Теперь завод считается полностью восстановленным.

По информации пресс-службы акима области, предприятие посетил глава региона Кумар Аксакалов.