733 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Kazinform.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 57, город Алматы - 83, город Шымкент - 4, Акмолинская область - 54, Актюбинская область - 4, Алматинская область - 57, Атырауская область - 133, Восточно-Казахстанская область - 49, Жамбылская область - 17, Западно-Казахстанская область - 39, Карагандинская область - 39, Костанайская область - 62, Кызылординская область - 1, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 65, Северо-Казахстанская область - 57, Туркестанская область - 10.
Всего в стране выявлены 152460 заболевших.
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