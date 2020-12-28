Нестабильная эпидситуация по КВИ сохраняется в Казахстане

В Казахстане сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Поэтому Министерство здравоохранения просит граждан соблюдать требования безопасности и провести предстоящие праздники дома.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает Trend.

«В нашей стране на сегодняшний день зарегистрировано 152 460 больных с положительным результатом COVID-19 и 45 442 случая с КВИ-. Процент выздоровевших увеличился до 87%, тогда как в июне-июле данный процент не превышал 60. В нашей стране сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация. На 28 декабря республика переместилась из зоны низкого риска в зону умеренного риска - из зелёной в жёлтую. В зоне высокого риска или в красной зоне осталась Атырауская область и переместились Павлодарская, Акмолинская, Костанайская области. В жёлтой зоне или зоне умеренного риска - 3 региона: Северо-Казахстанская область, города Нур-Султан, Алматы», - рассказал первый вице-министр.

За прошедший год в РК значительно увеличились возможности по лабораторной диагностике вируса. Тестирование на COVID-19 методом ПЦР начато с апреля 2020 года и осуществлялось в 19 лабораториях с общей мощностью 6 тысяч тестов в сутки. Сегодня диагностика КВИ осуществляется 132 лабораториями и 48 пунктами забора биологического материала, с общей мощностью 100 тысяч исследований в сутки. На сегодняшний день проведено более 5 млн. исследований, ежедневно лабораториями проводится до 40 тысяч тестов.