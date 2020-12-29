По итогам 11 месяцев текущего года АПК Казахстана показал рост по всем показателям
По итогам 11 месяцев текущего года АПК Казахстана показал рост по всем показателям, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.
«Объем валовой продукции сельского хозяйства за 11 месяцев текущего года увеличился на 5,3% и составил 5,9 трлн. Тенге.
Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства выросли на 4,7% - до 454,2 млрд. тенге, в основной капитал производства продуктов питания – на 18,6% (до 86,5 млрд. тенге).
Экспорт переработанной с/х продукции увеличился на 17,3% с 871,5 млн. долл. США до 1 млрд. долл. США», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Несмотря на сложнейшие условия текущего сезона, земледельцами получен щедрый урожай в объеме 20,8 млн тонн зерна, что позволяет полностью обеспечить внутренние потребности республики, а также отгрузить определенные объемы на экспорт, сохраняя при этом статус Казахстана как зерновой державы.
Полученное зерно отличается высоким качеством. Из общего объема пшеницы к 1-3 классам отнесено 80%, тогда как в 2019 году данный показатель составлял 53%.
По итогам сельхозсезона аграриями собрано 4 млн тонн картофеля, 4,3 млн тонн овощей, 2,5 млн тонн бахчевых культур и 297,2 тысячи тонн хлопчатника. Намолочено 2,5 млн тонн маслосемян.
Численность КРС выросла на 8,6%, лошадей – на 11,7%, овец и коз – на 7%.