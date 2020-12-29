По итогам 11 месяцев текущего года АПК Казахстана показал рост по всем показателям, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

«Объем валовой продукции сельского хозяйства за 11 месяцев текущего года увеличился на 5,3% и составил 5,9 трлн. Тенге.

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства выросли на 4,7% - до 454,2 млрд. тенге, в основной капитал производства продуктов питания – на 18,6% (до 86,5 млрд. тенге).

Экспорт переработанной с/х продукции увеличился на 17,3% с 871,5 млн. долл. США до 1 млрд. долл. США», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Несмотря на сложнейшие условия текущего сезона, земледельцами получен щедрый урожай в объеме 20,8 млн тонн зерна, что позволяет полностью обеспечить внутренние потребности республики, а также отгрузить определенные объемы на экспорт, сохраняя при этом статус Казахстана как зерновой державы.

Полученное зерно отличается высоким качеством. Из общего объема пшеницы к 1-3 классам отнесено 80%, тогда как в 2019 году данный показатель составлял 53%.

По итогам сельхозсезона аграриями собрано 4 млн тонн картофеля, 4,3 млн тонн овощей, 2,5 млн тонн бахчевых культур и 297,2 тысячи тонн хлопчатника. Намолочено 2,5 млн тонн маслосемян.

Численность КРС выросла на 8,6%, лошадей – на 11,7%, овец и коз – на 7%.