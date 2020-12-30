726 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 726 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 107, город Алматы - 81, город Шымкент - 6, Акмолинская область - 54, Актюбинская область - 5, Алматинская область - 61, Атырауская область - 60, Восточно-Казахстанская область - 48, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 43, Карагандинская область - 40, Костанайская область - 60, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 65, Северо-Казахстанская область - 58, Туркестанская область - 9.
Всего в стране выявлены 153925 заболевших.
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