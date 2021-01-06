742 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 742 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 114, город Алматы - 94, город Шымкент - 2, Акмолинская область - 58, Актюбинская область - 10, Алматинская область - 52, Атырауская область - 101, Восточно-Казахстанская область - 39, Жамбылская область - 14, Западно-Казахстанская область - 40, Карагандинская область - 25, Костанайская область - 56, Кызылординская область - 8, Мангыстауская область - 7, Павлодарская область - 55, Северо-Казахстанская область - 55, Туркестанская область - 12.
Всего в стране выявлены 159 044 заболевших.
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