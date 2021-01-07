За сутки в Казахстане выявлены 775 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 775 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 122, город Алматы - 105, город Шымкент - 12, Акмолинская область - 60, Актюбинская область - 8, Алматинская область - 61, Атырауская область - 75, Восточно-Казахстанская область - 42, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 32, Карагандинская область - 30, Костанайская область - 59, Кызылординская область - 7, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 75, Северо-Казахстанская область - 56, Туркестанская область - 11.
Всего в стране выявлены 159 819 заболевших.
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