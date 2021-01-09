843 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 843 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 70, город Алматы - 135, город Шымкент - 15, Акмолинская область - 58, Актюбинская область - 3, Алматинская область - 55, Атырауская область - 92, Восточно-Казахстанская область - 47, Жамбылская область - 18, Западно-Казахстанская область - 49, Карагандинская область - 38, Костанайская область - 64, Кызылординская область - 6, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 114, Северо-Казахстанская область - 55, Туркестанская область - 13.
Всего в стране выявлены 161 493 заболевших.
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