В Казахстане законодательно закрепили понятие «базовая ставка»

В Национальном банке Казахстана рассказали о законодательном закреплении понятия «базовая ставка» и исключении понятия «официальная ставка рефинансирования», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Согласно Закону Республики Казахстан от 2 января 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», законодательно закреплено понятие «базовая ставка». Базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики и ориентиром для установления ставок вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики. Вместе с тем, из законодательства Республики Казахстан исключено понятие «официальная ставка рефинансирования», которое заменено на понятие «базовая ставка». Вышеуказанные нормы вступили в силу с 1 января 2021 года», - сообщили в Нацбанке.

В этой связи, с 1 января 2021 года в гражданско-правовых и административно-правовых отношениях при начислении пени в налогообложении и таможенном регулировании, а также при задержке платежей, неустойки за неправомерное пользование чужими деньгами и просроченные суммы, индексации присужденных денежных сумм, процентов за отсрочку или рассрочку уплаты таможенных пошлин будет применяться базовая ставка.

Отметим, что с 1 апреля 2017 года значение официальной ставки рефинансирования приравнивалось к значению базовой ставки, установленному на соответствующую дату. В этой связи, замена официальной ставки рефинансирования базовой ставкой не приведет к изменению размеров уплачиваемых денежных сумм, исчисление которых ранее производилось с применением официальной ставки рефинансирования.