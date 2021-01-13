766 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 114, город Алматы - 111, город Шымкент - 11, Акмолинская область - 63, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 61, Атырауская область - 73, Восточно-Казахстанская область - 37, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 43, Карагандинская область - 39, Костанайская область - 75, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 15, Павлодарская область - 48, Северо-Казахстанская область - 54, Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлены 164477 заболевших.
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