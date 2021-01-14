Глава государства подписал указ о созыве первой сессии Парламента РК седьмого созыва
Глава государства подписал указ «О созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан седьмого созыва». Об этом, как передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ, сообщила пресс-служба Акорды.
В указе о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан седьмого созыва говорится:
"В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать первую сессию Парламента Республики Казахстан седьмого созыва 15 января 2021 года в 10 часов в городе Нур-Султане.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания."
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