978 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 978 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 128, город Алматы - 115, город Шымкент - 13, Акмолинская область - 79, Актюбинская область - 7, Алматинская область - 92, Атырауская область - 91, Восточно-Казахстанская область - 30, Жамбылская область - 23, Западно-Казахстанская область - 46, Карагандинская область - 57, Костанайская область - 72, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 17, Павлодарская область - 135, Северо-Казахстанская область - 54, Туркестанская область - 16.

Всего в стране выявлены 168 096 заболевших.