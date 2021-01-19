999 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 999 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 124, город Алматы - 79, город Шымкент - 7, Акмолинская область - 109, Актюбинская область - 4, Алматинская область - 93, Атырауская область - 78, Восточно-Казахстанская область - 47, Жамбылская область - 25, Западно-Казахстанская область - 50, Карагандинская область - 66, Костанайская область - 72, Кызылординская область - 5, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 150, Северо-Казахстанская область - 71, Туркестанская область - 17.
Всего в стране выявлены 170098 заболевших.
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