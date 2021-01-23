В Карагандинской области Казахстана построят семь объектов здравоохранения

В ближайшие три года в Карагандинской области построят семь объектов здравоохранения. Итоги прошлого года и планы на 2021 год в медотрасли озвучил руководитель Управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев. В совещании в акимате области в режиме онлайн приняли участие руководители государственных и частных медицинских организаций региона, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.

Во главе угла остаётся борьба с коронавирусной инфекцией. Были также обозначены основные задачи: снижение материнской и младенческой смертности, заболеваемости и смертности от туберкулёза, увеличение продолжительности жизни. Как следствие - необходимость модернизации инфраструктуры системы здравоохранения и обеспечения кадрами.

Семь объектов здравоохранения планируют построить в Карагандинской области в течение трёх лет. Среди них завершение в этом году строительства областной многопрофильной детской больницы в Караганде, подстанций скорой медицинской помощи в Майкудуке и Сортировке.

В рамках Дорожной карты занятости за два года возведут операционно-реанимационный блок онкологического диспансера и диагностическое отделение при МБ №1 города Караганды.

Высокая потребность в фельдшерско-акушерских пунктах остаётся в селе. В планах за два года охватить ФАП 31 населённый пункт. В этом году по программе «Ауыл - ел бесігі» построят фельдшерско-акушерский пункт в селе Кертинди Нуринского района.

Завершится ремонт Центральной районной больницы в посёлке Нура.

По итогам этого года все центральные районные больницы Карагандинской области будут отремонтированы. Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации по ремонту сельской больницы в Агадыре», - сообщил Ержан Нурлыбаев.

В приоритете остаётся строительство нового корпуса больницы имени Х.Ж. Макажанова и ЦРБ в селе Улытау. Летом начнётся возведение новой областной клинической больницы на 330 коек в Караганде.

Область показывает высокий процент обеспеченности медкадрами. В этом году 357 выпускников медицинских учебных заведений остались в нашем регионе.

Продолжится программа по обеспечению медиков жильём. В два ближайших года выделят порядка 300 квартир.

«Я хотел бы выразить слова благодарности всем медикам. Наравне с учителем это одна из самых благородных профессий в мире. Отдельное спасибо врачам СЭС. В прошлом году на их плечи лёг тяжёлый груз. Они продолжают и в этом году достойно работать. И впереди непростой год. Коронавирусная инфекция никуда не ушла, но мы научились бороться, научились работать в этих реалиях. Ничего выше здоровья наших сограждан быть не может!» - подытожил встречу с медиками аким области Женис Касымбек.