Текстильное производство в Казахстане показывает стабильный рост

Казахстан 25 января 2021 11:33 (UTC+04:00)
Текстильное производство в Казахстане показывает стабильный рост

Согласно статистическим данным за январь – декабрь 2020 года, в объёме производства легкой промышленности – текстильное производство РК занимает основную долю - 55% или 71 млрд. тенге, что выше аналогичного периода прошлого года на 18%, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Рост в секторе текстильного производства произошел за счет увеличения объемов хлопкового волокна на 18%, тканей хлопчатобумажных на 59%, тканей из синтетических и искусственных нитей на 85%.

В текстильном производстве основную долю занимают такие регионы как: г. Шымкент (25% или 17,7 млрд. тенге) и Туркестанская область (31% или 31 млрд. тенге).

Традиционно выращивание хлопка осуществляется в Туркестанской области, вследствие чего, основные предприятия по переработке хлопка сконцентрированы в данном регионе. Кроме того, среди натуральных текстильных волокон, хлопок волокно составляет самую большую группу по объему производства в стране.

По оперативным данным, за 2020 год, производство хлопкового волокна увеличилось на 18% и составило 74 626 тонн, отечественными предприятиями переработано порядка 10 тыс. тонн.

Экспорт за 11 мес. 2020 года составил 51 893 тонн или 68,5 млн. долл. США. Основными странами поставок продукции являются Латвия, Турция и Китай.

По информации отечественных предприятий, которые перерабатывают хлопок-волокно в 2021 году планируется переработка порядка 14-15 тыс. тонн хлопока-волокна.

Со стороны государства поддержка предприятий текстильной промышленности оказывается в рамках системных мер, направленных на обрабатывающую промышленность, таких как продвижение экспорта продукции, стимулирование повышения производительности труда, продвижение товаров на внутреннем рынке, реализацию Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». Также в рамках развития «Экономики простых вещей» предусмотрено льготное кредитование (не более 6%).

Сегодня в отрасли текстильной промышленности имеется 4 предприятия: ТПК «Альянс» (ранее АО «Ютекс», АО «Меланж»), ТОО «AZALA Textile», ТОО «AZALA Cotton», которые могут перерабатывать хлопок-волокно.

Из 4-х текстильных предприятий одно расположено на территории СЭЗ «Оңтүстік» (ТОО «AZALA Cotton»), которое пользуется особым налоговым режимом, а также выгодным тарифом на коммунальные услуги (газ, вода, электроэнергия).

На данный момент Министерством ведется работа по включению текстильных предприятий ТПК «Альянс» (ранее АО «Ютекс», АО «Меланж») и ТОО «Azala Textile» в субзоны СЭЗ «Оңтүстік».

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