Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8%.

Решение принято с целью возвращения инфляции в целевой коридор 4-6% в среднесрочном периоде и обусловлено смещением баланса рисков в сторону проинфляционных факторов. Увеличилось внешнее и внутреннее инфляционное давление, возросли риски дальнейшего повышения цен на продовольствие, наблюдаются повышенные инфляционные ожидания. Также сохраняется неопределенность, связанная с коронавирусной инфекцией в стране и мире.

Годовая инфляция по итогам 2020 года сложилась в соответствии с прогнозами Национального Банка и составила 7,5%.

Экономика Казахстана за 2020 год сократилась на 2,6%, что согласуется с прогнозами Национального банка. Основной отрицательный вклад в сокращение ВВП внесли снижение горнодобывающей отрасли, торговли и транспорта. Спад в горнодобывающей промышленности обусловлен снижением объемов добычи нефти и газового конденсата. Сокращению транспорта способствовали снижение объема грузооборота и пассажирооборота. Негативная динамика торговли связана с сохранением карантинных ограничений и подавленным спросом. Между тем, положительный вклад в динамику ВВП внесли обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, информация и связь, а также государственный сектор.

Ухудшение ситуации в мировой экономике на фоне пандемии отразилось и на постепенном замедлении роста номинальных денежных доходов населения Казахстана – с 13,8% в марте до 2,1% в ноябре 2020 года (г/г). Наряду с этим, ускорение инфляционных процессов привело к снижению реальных денежных доходов населения (сокращение на 4,8% в ноябре 2020 года). Несмотря на это, во втором полугодии наблюдается некоторое восстановление потребительского спроса домашних хозяйств, связанного в основном с потреблением продовольствия и слабым восстановлением потребления непродовольственных товаров.

При начавшейся в крупных странах вакцинации против COVID-19 ситуация в мировой экономике остается слабо позитивной, что связано с усилением карантинных ограничений в ряде стран и появлением новых штаммов вируса. Значительную поддержку мировой экономике продолжает оказывать промышленный сектор развитых стран и дальнейший рост показателей внешней торговли в Китае.

На мировом рынке нефти ситуация немного улучшилась, что объясняется новой договоренностью ОПЕК+, ожиданием массовой вакцинации и последующим восстановлением мировой экономики. При поддержке указанных факторов цена на нефть марки Brent с начала января 2021 года поднялась выше 55 долл. США за баррель.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от фактической динамики инфляции и ее соответствия прогнозам, темпов снижения и стабилизации инфляционных ожиданий, а также баланса рисков.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 9 марта.