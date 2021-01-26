За сутки в Казахстане выявлены 1266 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1266 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 91, город Алматы - 132, город Шымкент - 7, Акмолинская область - 215, Актюбинская область - 0, Алматинская область - 71, Атырауская область - 84, Восточно-Казахстанская область - 45, Жамбылская область - 21, Западно-Казахстанская область - 97, Карагандинская область - 79, Костанайская область - 104, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 197, Северо-Казахстанская область - 110, Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлены 179720 заболевших.
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