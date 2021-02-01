1259 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1259 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 61, город Алматы - 116, город Шымкент - 9, Акмолинская область - 197, Актюбинская область - 5, Алматинская область - 62, Атырауская область - 78, Восточно-Казахстанская область - 81, Жамбылская область - 14, Западно-Казахстанская область - 87, Карагандинская область - 86, Костанайская область - 88, Кызылординская область - 9, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 246, Северо-Казахстанская область - 85, Туркестанская область - 25.
Всего в стране выявлены 187 970 заболевших.
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