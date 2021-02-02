1161 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1161 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 76, город Алматы - 87, город Шымкент - 7, Акмолинская область - 195, Актюбинская область - 3, Алматинская область - 75, Атырауская область - 52, Восточно-Казахстанская область - 86, Жамбылская область - 8, Западно-Казахстанская область - 55, Карагандинская область - 80, Костанайская область - 85, Кызылординская область - 8, Мангистауская область - 8, Павлодарская область - 238, Северо-Казахстанская область - 79, Туркестанская область - 19.
Всего в стране выявлен 189131 заболевший.
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