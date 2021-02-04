1280 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1280 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 153, город Алматы - 111, город Шымкент - 9, Акмолинская область - 168, Актюбинская область - 18, Алматинская область - 70, Атырауская область - 58, Восточно-Казахстанская область - 63, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 109, Карагандинская область - 80, Костанайская область - 85, Кызылординская область - 7, Мангистауская область - 16, Павлодарская область - 230, Северо-Казахстанская область - 70, Туркестанская область - 23.

Всего в стране выявлено 191 639 заболевших.