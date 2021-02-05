1186 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 120, город Алматы - 112, город Шымкент - 9, Акмолинская область - 164, Актюбинская область - 12, Алматинская область - 71, Атырауская область - 44, Восточно-Казахстанская область - 64, Жамбылская область - 22, Западно-Казахстанская область - 88, Карагандинская область - 79, Костанайская область - 83, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 17, Павлодарская область - 225, Северо-Казахстанская область - 64, Туркестанская область - 9.
Всего в стране выявлено 192 825 заболевших.
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