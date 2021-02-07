1146 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Всего в стране подтверждено 195 112 случаев, из них: в городе Нур-Султане - 23064(+140), в городе Алматы - 22784(+113), в ВКО - 20642(+60), в Атырауской области - 16424(+44), в Павлодарской области - 14982(+221), в Карагандинской области - 14311(+80), в Акмолинской области - 11952(+138), в ЗКО – 11567(+91), в СКО - 11370(+65), в Костанайской области - 10811(+83), в Алматинской области - 9685(+64), в городе Шымкенте - 5925(+7), в Жамбылской области - 5658(+12), в Туркестанской области - 4162(+3), в Мангистауской области - 4120(+7), в Актюбинской области - 4015(+10), в Кызылординской области - 3640(+8).