Два региона Казахстана по прежнему в «красной» зоне

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 февраля, по-прежнему в «красной» зоне Акмолинская и Павлодарская области, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы. Как сообщалось, за прошедшие сутки зарегистрированы 1 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.