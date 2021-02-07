Два региона Казахстана по прежнему в «красной» зоне

Два региона Казахстана по прежнему в «красной» зоне
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 февраля, по-прежнему в «красной» зоне Акмолинская и Павлодарская области, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы. Как сообщалось, за прошедшие сутки зарегистрированы 1 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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