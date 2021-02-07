Байконур готовится к первому пилотируемому запуску 2021 года

Казахстан 7 февраля 2021 17:27 (UTC+04:00)
Байконур готовится к первому пилотируемому запуску 2021 года

На космодроме Байконур продолжается предстартовая подготовка транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-18», передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В соответствии с графиком работ состоялся цикл автономных испытаний корабля в безэховой камере монтажно-испытательного корпуса, выполнены операции по проверке функционирования радиотехнической аппаратуры, обеспечивающей сближение и стыковку корабля «Союз МС-18» с Международной космической станцией, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля 2021 года с космодрома Байконур. Корабль должен доставить на борт МКС экипаж следующей 65-й основной экспедиции.

Как сообщалось, ближайшие пуски с космодрома Байконур назначены: на 15 февраля 2021 года - в этот день должен состояться старт космического грузовика «Прогресс МС-16», 28 февраля - запуск космического аппарата «Арктика-М».

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Туркменистан и Таджикистан обсудили вопросы эффективного водопользования в регионе
Туркменистан и Таджикистан обсудили вопросы эффективного водопользования в регионе
USAID запускает новые региональные проекты с участием Туркменистана
USAID запускает новые региональные проекты с участием Туркменистана
Коллективный просмотр Послания Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли (ФОТО)
Коллективный просмотр Послания Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Иран увеличит производство нефтехимической продукции к следующему году Экономика 17:48
Тбилисская транспортная компания готова к обслуживанию пассажиров с понедельника Транспорт 17:31
Байконур готовится к первому пилотируемому запуску 2021 года Казахстан 17:27
Народная артистка Азербайджана Евгения Невмержицкая стала прабабушкой Интересное 17:20
В 2020 году в Баку увеличился объем реализованных в торговой сети продуктов питания Бизнес 16:55
По итогам 2020 г. Bank of Baku сократил чистую прибыль Финансы 16:53
В Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия военной присяги (ФОТО) Азербайджан 16:50
Папа Римский Франциск выразил надежду на политическое урегулирование в Мьянме Европа 16:44
Штайнмайер счел энергетику последним мостом между Россией и Европой Энергетика 16:26
Шесть человек задержали на акции протеста в Мьянме Другие страны 16:05
В США предложен законопроект, упрощающий ведение судебных дел против онлайн платформ ИКТ 15:49
На севере Индии после схода ледника обнаружили тела десяти человек (Обновлено) Другие страны 15:11
Французский министр допустила использование российской вакцины от COVID-19 в Европе Европа 14:55
Великобритания не будет вводить паспорта вакцинации Европа 14:26
В Токио ультраправые организации проводят акции в «день северных территорий» Другие страны 14:09
В Макао открывается отель-казино в лондонском стиле за $2 млрд Бизнес 13:52
Американская компания заплатит сотрудникам за прививку от COVID-19 США 13:35
США выйдут из соглашений с тремя странами о предоставлении убежища США 13:18
В ФРГ заявили, что "Спутник V" можно будет использовать в стране в случае допуска в ЕС Европа 13:01
В России выявили минимум случаев заражения коронавирусом за сутки с 22 октября Россия 12:44
Австралия запустила систему регистрации прививок от коронавируса и выдачи сертификатов Другие страны 12:27
Произведения азербайджанских писателей вошли в международный сборник "Вокруг света" (ФОТО) Культура 12:10
Два региона Казахстана по прежнему в «красной» зоне Казахстан 12:05
Спикер парламента Ирана посетит сегодня Россию Политика 12:04
В Грузии выявлено 404 новых случая коронавируса, выздоровели 799 инфицированных Грузия 12:02
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра Общество 11:42
Село Ниязгулулар Джебраильского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:25
Австрия готова выпускать "Спутник V" в случае одобрения регулятором ЕС Европа 11:12
Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 106 млн В мире 10:54
Керманшах становится третьим нефтехимическим центром Ирана Энергетика 10:41
Международный аэропорт Кутаиси встречает начало летней навигации в обновленном виде Строительство 10:30
В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 123 новых случая заражения коронавирусом Кыргызстан 10:25
Байден планирует облегчить экономическое давление на Иран США 10:03
В Мьянме второй день подряд проходят протесты против власти военных Другие страны 09:45
Процесс импичмента Трампа могут приостановить 12 февраля вечером США 09:28
На Филиппинах произошло сильное землетрясение Другие страны 09:11
Сборная России по теннису завоевала ATP Cup Спорт 08:56
В США заявили, что активизируют сбор данных об экстремистах для предотвращения атак США 08:27
Сколько иностранные граждане потратили в Азербайджане в 2020 году? Финансы 08:00
В 2020 году Азербайджан осуществил ненефтяной экспорт почти на $2 млрд Бизнес 08:00
В 2021 году ожидается начало реализации новых российско-азербайджанских проектов - торгпред Бизнес 08:00
Иран - второй по величине производитель губчатого железа в мире Иран 07:38
В Грузии на данном этапе не зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом - глава Наццентра Грузия 07:21
1146 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 07:11
В штате Юта при сходе лавины погибли четыре человека США 06:56
Вакцина AstraZeneca может быть малоэффективна от южноафриканского штамма коронавируса В мире 06:11
В Мексике конфисковали партию наркотиков стоимостью $90 млн Другие страны 05:10
Умер бывший чемпион мира по боксу Леон Спинкс, побеждавший Мохаммеда Али Спорт 04:13
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,41 млн человек Турция 03:11
"Манчестер Юнайтед" в компенсированное время упустил победу в матче с "Эвертоном" Спорт 02:32
В Эквадоре пройдут президентские и парламентские выборы Другие страны 02:16
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса и лечения плазмой В мире 01:19
Болгария получила первую партию вакцины AstraZeneca Другие страны 00:49
В штате Миссури при беспорядках в тюрьме пострадал охранник США 00:18
США стремятся вывести партнерство с Грузией на новый уровень Бизнес 00:01
Более 460 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 6 февраля 23:56
Композиция «Жемчужины Карабаха» не принадлежит авторству Фикрета Амирова - министерство Общество 6 февраля 23:26
"Ювентус" обыграл "Рому" и поднялся на третье место в таблице чемпионата Италии Спорт 6 февраля 23:15
Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая Россия 6 февраля 22:51
В Могадишо произошел взрыв - СМИ Другие страны 6 февраля 22:09
У берегов Турции произошло землетрясение Турция 6 февраля 21:48
Премьер-министр Грузии провел видеоконференцию с вице-президентом Всемирного банка Грузия 6 февраля 21:18
Рухани сообщил о начале вакцинации от коронавируса на этой неделе Иран 6 февраля 21:15
Китай предоставит Кыргызстану на безвозмездной основе вакцины против COVID-19 Кыргызстан 6 февраля 21:11
Во Франции обезвредили группу, торговавшую оружием для спецподразделений Европа 6 февраля 21:06
Президент Сомали призвал парламент вмешаться в политический кризис Другие страны 6 февраля 20:39
Представители дипкорпуса в Азербайджане посетили разрушенную армянами мечеть в Зангилане (ВИДЕО) Политика 6 февраля 20:23
Forbes: состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $11,5 млрд В мире 6 февраля 19:52
Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 1 млн Европа 6 февраля 19:21
В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Политического офиса Движения «Талибан» (ФОТО) Туркменистан 6 февраля 19:06
Ливийский дипломат совершил намаз в Зангиланской мечети - репортаж Trend TV (ВИДЕО) Политика 6 февраля 19:03
Представители дипкорпуса в Азербайджане посетили Зангилан Политика 6 февраля 18:59
В Грузии выявлено 602 новых случая коронавируса, 569 инфицированных выздоровели Грузия 6 февраля 18:45
"Легенду о любви" выдающегося азербайджанца покажут в Казахстане Культура 6 февраля 18:43
Джахангири: Стоимость нефтехимической продукции Ирана достигает $25 млн. Иран 6 февраля 18:39
Минздрав: показатель выздоровления от COVID-19 в Узбекистане составляет 98% Узбекистан 6 февраля 18:37
Pfizer подала документы для регистрации вакцины от коронавируса в Бразилии Другие страны 6 февраля 18:13
В Центре технологий Лютфи Заде обсужден вопрос End User на IT-рынке (ФОТО) Социум 6 февраля 18:08
В войсках Нахчыванского гарнизона прошли церемонии принятия военной присяги (ФОТО/ВИДЕО) Политика 6 февраля 18:07
В Азербайджане еще 201 человек выздоровел от COVID-19, выявлено 115 новых случаев заражения Общество 6 февраля 17:59
Все, что связано с Азербайджаном, разрушено и уничтожено - Хикмет Гаджиев - репортаж Trend TV из Худаферина Политика 6 февраля 17:47
Представители дипломатического корпуса в Худаферине (ФОТО/ВИДЕО) Политика 6 февраля 17:04
В Азербайджане вакцинированы 65 тыс. человек Общество 6 февраля 17:02
За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерли 76 человек Общество 6 февраля 17:00
Село Муганлы Губадлинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 6 февраля 16:59
Жизнь Мастера. Таир Таиров – создатель декораций и костюмов для фильмов "Бабек", "Джавад хан"… (ФОТО) Культура 6 февраля 16:23
В Бакинский торговый порт прибыли два контейнерных экспортных поезда Экономика 6 февраля 15:27
Состоялись консультации между Национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО Азербайджана и Турции Политика 6 февраля 15:13
Завершился последний экзамен очного этапа конкурса "Восхождение" Общество 6 февраля 15:01
Россельхознадзор снял запрет на импорт томатов ряда предприятий Казахстана Бизнес 6 февраля 14:35
Представители дипкорпуса ознакомились с разрушенным армянами домом культуры в Джебраиле (ФОТО/ВИДЕО) Политика 6 февраля 14:34
Минфин Азербайджана выставляет на продажу среднесрочные облигации Финансы 6 февраля 14:33
На еще одной улице Баку организована автобусная полоса (ФОТО) Общество 6 февраля 14:33
В 2020 году Азербайджан сократил экспорт нефти Энергетика 6 февраля 14:20
В Чехию поступила первая партия вакцины от AstraZeneca Европа 6 февраля 14:13
Увеличились объёмы производства промышленной продукции Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана Бизнес 6 февраля 14:13
Обнародован общий объем добычи нефти на АЧГ с момента запуска Энергетика 6 февраля 14:09
Взрыв произошел в жилом здании в центре Бордо Европа 6 февраля 14:06
BP обнародовал объём добычи газа и конденсата с «Шах Дениз» с начала эксплуатации Энергетика 6 февраля 14:05
Непобедимые азербайджанцы – роман о настоящих героях (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 6 февраля 13:53
Все новости