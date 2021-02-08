1 003 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1003 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 75, город Алматы - 114, город Шымкент - 5, Акмолинская область - 118, Актюбинская область - 5, Алматинская область - 47, Атырауская область - 43, Восточно-Казахстанская область - 63, Жамбылская область - 11, Западно-Казахстанская область - 83, Карагандинская область - 46, Костанайская область - 81, Кызылординская область - 7, Мангистауская область - 7, Павлодарская область - 222, Северо-Казахстанская область - 69, Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлено 196115 заболевших.
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