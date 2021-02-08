Страны-члены СВМДА договорились в 2021 году реализовать более 50 мероприятий

Казахстан 8 февраля 2021 18:15 (UTC+04:00)
Страны-члены СВМДА договорились в 2021 году реализовать более 50 мероприятий

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) – посол Кайрат Сарыбай сказал, что страны-члены СВМДА договорились в 2021 году реализовать более 50 мероприятий, передает Trend со ссылкой на ИА «Казахстанская правда».

По его словам, в 2020 году пост председателя в Совещании перешел к Казахстану, в этот период также был определен ряд приоритетов.

Он также отметил, что Секретариат СВМДА работает над осуществлением конкретных мер по реализации приоритетов – на днях была подписана соответствующая «дорожная карта».

«В ней обозначено несколько основных кластеров, и в первую очередь – это институциональное развитие СВМДА, которое подразумевает реализацию ряда инициатив», - сказал Кайрат Сарыбай.

Так, по его словам, например, выдвинута инициатива по учреждению Совета мудрецов, и Секретариат надеется, что в текущем году сможет предложить государствам-членам утвердить Положение о совете. Кроме того, председательство инициировало создание Фонда СВМДА для финансирования совместных проектов, в том числе, к примеру, в борьбе с последствиями пандемии.

«Есть еще одна инициатива, которая практически реализована, но требует своего логического завершения – это создание постоянной площадки Форума аналитических структур на пространстве СВМДА. На заседании в декабре прошлого года Комитет старших должностных лиц уже принял такое решение, и Секретариат работает над тем, чтобы институционализировать данный форум», - сказал он.

Кайрат Сарыбай отметил, что есть намерение страны-председателя серьезно укрепить потенциал Секретариата СВМДА.

«На сегодняшний день наш секретариат – это международный орган, в состав которого своих дипломатов секондировали: Казахстан, Китай, Россия и Индия. Последний год серьезно притормозил нашу работу, поскольку из-за пандемии многие мероприятия пришлось перевести в онлайн-формат или отложить, но мы намерены наверстать упущенное и максимально активизироваться», - сказал Кайрат Сарыбай.

Он отметил, что страны-члены договорились в 2021 году реализовать более 50 мероприятий.

«Это большой объем работы, поэтому мы сейчас усиливаем кадровый состав Секретариата и в тесной координации с председательством будем реализовывать поставленные задачи», - отметил он.

Сарыбай также добавил еще один важный приоритет – оживление работы по реализации мер доверия.

«В СВМДА есть договоренность о работе по 5 основным кластерам, включенным в Каталог мер доверия – военно-политическая сфера, борьба с новыми угрозами и вызовами, взаимодействие в экономическом, экологическом и гуманитарном измерениях. Есть также договоренность о закреплении за конкретными мерами доверия конкретных стран, которые вырабатывают концептуальные подходы и после утверждения их всем составом СВМДА реализуют соответствующий план мероприятий. Задача секретариата – систематизировать и оказывать содействие государствам-членам в этой работе», - подытожил Кайрат Сарыбай.

(Редактор: Наталья Кочнева)

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