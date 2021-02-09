918 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 918 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 74 город, Алматы - 118 город, Шымкент - 8, Акмолинская область - 98, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 50, Атырауская область - 25, Восточно-Казахстанская область - 86, Жамбылская область - 12, Западно-Казахстанская область - 51, Карагандинская область - 29, Костанайская область - 80, Кызылординская область - 10, Павлодарская область - 208, Северо-Казахстанская область - 61, Туркестанская область - 7/
Всего в стране выявлено 197033 заболевших.
Лента новостей
Между народами Соединенного Королевства и Азербайджана существуют прочные связи - госминистр Великобритании
Узбекистан подписал шесть соглашений в рамках проекта строительства нового газохимического комплекса в Бухарской области
Сохранение низкой процентной ставки в Азербайджане положительно скажется на рынке капитала - Unicapital
Новость о назначении нового генерального директора Aztelekom не соответствует действительности - министерство
В проект "ASAN Login" планируется интеграция искусственного интеллекта для идентификации пользователей (ФОТО)
Выступление народного артиста Мурада Гусейнова на Международном фестивале в Пекине встречено с большим интересом (ВИДЕО)
Поствакцинальная реакция является показателем активации защитных механизмов организма - врач-инфекционист