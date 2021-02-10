1053 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1053 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 138, город Алматы - 91, город Шымкент - 17, Акмолинская область - 95, Актюбинская область - 14, Алматинская область - 48, Атырауская область - 49, Восточно-Казахстанская область - 78, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 84, Карагандинская область - 69, Костанайская область - 81, Кызылординская область - 9, Мангистауская область - 1, Павлодарская область - 195, Северо-Казахстанская область - 68, Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 198086 заболевших.
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