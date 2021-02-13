920 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 95, город Алматы - 116, город Шымкент - 7, Акмолинская область - 75, Актюбинская область - 23, Алматинская область - 63, Атырауская область - 48, Восточно-Казахстанская область - 45, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 62, Карагандинская область - 60, Костанайская область - 77, Кызылординская область - 18, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 150, Северо-Казахстанская область - 59, Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлено 200964 заболевших.
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