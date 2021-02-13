Обогатительную фабрику планируют запустить в этом году в Жайреме

Акиму Карагандинской области Женису Касымбеку доложили о ходе восстановления заброшенных домов, развития производства, ремонте школ, а также развитии Жайрема и Каражала, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В Жайреме на стадии завершения строительство обогатительной фабрики. Это производство по переработке полиметаллической руды мощностью до 5 млн тонн в год. Получать продукцию здесь будут с помощью самых современных технологий. Аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочей поездки в посёлок побывал на предприятии.