Обогатительную фабрику планируют запустить в этом году в Жайреме
Акиму Карагандинской области Женису Касымбеку доложили о ходе восстановления заброшенных домов, развития производства, ремонте школ, а также развитии Жайрема и Каражала, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В Жайреме на стадии завершения строительство обогатительной фабрики. Это производство по переработке полиметаллической руды мощностью до 5 млн тонн в год. Получать продукцию здесь будут с помощью самых современных технологий. Аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочей поездки в посёлок побывал на предприятии.
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